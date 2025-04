Angelo Maria Schiavo: "Non dimenticherò mai quell'incontro con Papa Francesco" "Una storia che resterà per sempre nella mia vita"

Correva il 1° giugno 2024, quando nel corso di un'udienza a Roma, nell’aula Paolo VI il presidente delle Acli di Ariano Irpino Angelo Maria Schiavo, in qualità di responsabile anche del comitato di San Liberatore ebbe modo di incontrare Papa Francesco.

"E' una giornata che non potrò mai dimenticare. Ho consegnato con le mie mani, un libro sulla storia delle Acli. Dal nazionale, quando sono nate, fino ai tempi di oggi e in modo particolare con tutta la storia che riguarda il nostro territorio di Ariano Irpino.

Fu il compianto Vescovo Pasquale Venezia - ricorda Schiavo - nel 1955 a metterci a disposizione i locali, dove poi si insediò la nostra sede. Un circolo che ha fatto la storia. La consegna del libro è immortalata in una foto che conservo gelosamente. Ricordo ancora la sua emozione e curiosità nel ricevere quel dono. Mi ringraziò salutandomi con grande gioia. Non lo potrò mai dimenticare. E' una storia che resterà per sempre nella mia vita".