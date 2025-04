Scatta l'allarme cinghiali: "Branco sulla Provinciale, siate prudenti" L'avviso a Montefredane

Una branco di cinghiali è stata avvistata nelle ultime ore sul territorio comunale, destando non poche preoccupazioni tra i residenti di Montefredane. A renderlo noto è un avviso ufficiale diramato dal Comune, che invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, soprattutto in prossimità della Strada Provinciale 185, in particolare nel tratto di mezza collina, dove gli animali sono stati visti muoversi in branco.

Attenzione massima per gli automobilisti

Le autorità raccomandano agli automobilisti di procedere con estrema cautela, considerato il rischio di improvvisi attraversamenti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza stradale.

Battute di caccia proposte ma limitate

La Regione Campania, a fronte del fenomeno, ha proposto l'organizzazione di battute di caccia finalizzate al contenimento della popolazione di cinghiali. Tuttavia, è stato precisato che tali interventi non possono essere autorizzati all'interno del centro abitato.