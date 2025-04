L'Irpinia ai funerali del Papa, Capozza trai Gentiluomini di Sua Santità L'irpino Capozza ha accolto le delegazioni arrivate da tutto il mondo

L’Irpino Gerardo Capozza, nominato proprio da Papa Francesco, è tra i «Gentiluomini di Sua Santità» che ieri hanno accolto, come previsto dal protocollo, le delegazioni intervenute per i funerali del Sommo Pontefice. Il Gentiluomo di Sua Santità, ufficialmente chiamato dal diritto canonico dignitario laico della famiglia pontificia è un’alta onorificenza che fu istituita da Paolo VI nel 1968. Essere gentiluomo di Sua Santità è il più alto onore concesso dalla Santa Sede ad un cattolico. Oltre a tanti sindaci anche tanti fedeli sono arrivati a San Pietro per salutare Papa Bergoglio.

La Misericordia di Atripalda si è distinta ancora una volta per il suo spirito di servizio e solidarietà. In occasione dei solenni funerali del Santo Padre, una delegazione si è recata a Roma non solo per offrire sostegno umano ai fedeli accorsi da tutto il mondo, ma anche per garantire un presidio sanitario in caso di emergenza.

La confraternita ha portato con sé quattro defibrillatori semiautomatici, pronti all’uso in un contesto che ha visto la presenza di migliaia di persone.

“Abbiamo voluto essere presenti per testimoniare la nostra vicinanza alla Chiesa in un momento così significativo e per offrire, se necessario, un supporto immediato alle tante persone presenti”, hanno dichiarato i volontari. Un impegno che si inserisce nella missione quotidiana della Misericordia: portare aiuto, conforto e protezione a chiunque ne abbia bisogno, in ogni situazione.