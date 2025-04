Grottaminarda: tra gli argomenti in consiglio, il notiziario comunale on-line Convocata l'assise comunale da parte della presidente Virginia Pascucci

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, martedì 29 aprile alle ore 18:00, in prima convocazione, e per mercoledì 30 aprile, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale che come di consueto si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'ente, prevede la discussione di 5 punti all'ordine del giorno:

1. L'Approvazione dei verbali della seduta del 25 febbraio.

2. Notiziario comunale on-line: approvazione regolamento e direttive agli uffici.

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

4. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF pluriennale 2024-2025.

5. Approvazione regolamento recante la disciplina dell'accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure.