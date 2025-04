A Mercogliano "Sinergie" contro la povertà educativa e la dispersione scolastica Un primo bilancio dalla voce dei ragazzi e dei genitori

Voce ai ragazzi ed ai loro genitori. Conferenza stampa atipica quella in programma domani, mercoledì 30 aprile alle 10.30, presso l’Istituto Comprensivo Mercogliano. I dettagli di “Sinergie”, progetto finanziato tramite Bando per le Comunità Educanti 2020 dell’Impresa sociale “Con i Bambini” - che vede la Cooperativa “Demetra” come capofila in collaborazione con diversi enti locali ed associazioni del territorio - saranno spiegati direttamente dai protagonisti della Comunità Educante.

Il primo bilancio dell'iniziativa

Quest’ultima, in un anno e mezzo circa di lavoro ed attività, si è occupata di garantire il benessere sociale e la crescita dei minori di Mercogliano. E’ stato attuato, in particolare, un intervento educativo di ampio respiro per prevenire e contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e il disagio sociale. Diverse le azioni messe in pratica: laboratori di fiabe africane, di stoffe, di lettura, aperitivi culturali analcolici, laboratori sportivi e tanto altro.

Realizzati anche alcuni murales

Uno all’ingresso di Ospedaletto d’Alpinolo ed un altro all’ingresso dell’Istituto Scolastico Mercogliano. Mercoledì mattina i ragazzi della III D dell’IC Mercogliano lo completeranno proprio durante la conferenza stampa. Saranno esposti, inoltre, i manufatti dei laboratori creativi realizzati con “Comunità Accogliente”. E, come detto, sarà l’occasione di ascoltare, direttamente dalla voce dei ragazzi, da quella dei loro genitori e dei docenti, un primo bilancio del progetto “Sinergie”. Nel contempo, saranno presentate anche le varie iniziative del mese di Maggio, tra cui le visite teatralizzate a Capocastello e la realizzazione di un docufilm nel quale si approfondisce tutta l’esperienza in corso.

Alla conferenza stampa di mercoledì saranno presenti anche i referenti di La Casa sulla Roccia, Dipartimento di Studi Politici e Sociali di UNISA, Istituto Comprensivo “Mercogliano”, Scuola Primaria Paritaria Maria SS. di Montevergine, Consorzio per il welfare integrato dell'Ambito A02, Comune di Mercogliano, Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, A.S.D. Podjgym, Asd Loreto Academy, ASSUD, Comunità Accogliente, Pro Loco Mercogliano, Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo.