Bullismo e Cyberbullismo: un incontro per educare al rispetto e all'inclusione In campo il forum dei giovani locale a Melito Irpino

Si è tenuto questa mattina, nell'auditorium della scuola di Melito Irpino, l’incontro "Bullismo e cyberbullismo: prevenire, agire!", promosso dal forum dei giovani locale.

Un evento pensato per sensibilizzare alunni, genitori e docenti sull’importanza di riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di bullismo, sia fisico che digitale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli studenti della scuola secondaria di primo grado e dei rappresentanti della classe V A della scuola primaria, accompagnati dai rispettivi genitori. Un pubblico attento e coinvolto ha seguito con interesse gli interventi degli ospiti, che hanno affrontato il tema con competenza e passione.

A prendere la parola sono stati Giovanni Moccia, presidente del forum dei giovani di Melito Irpino e praticante avvocato, Serena Caruso impiegata presso il ministero della giustizia e segretaria del Forum, Emanuele Grieci, vicesegretario, Asia D’Onofrio giovane studentessa di psicologia. Insieme hanno guidato un dialogo aperto, volto a far riflettere i giovani sull’impatto delle parole, sull’importanza dell’empatia e sul valore dell’inclusione.

"È fondamentale che i ragazzi imparino a riconoscere le dinamiche del bullismo e del cyberbullismo, non solo per difendersi, ma anche per essere parte attiva del cambiamento" - ha dichiarato Giovanni Moccia, sottolineando quanto sia essenziale costruire una cultura del rispetto a partire dalla scuola.

Seguito dalle attente ed emozionanti riflessioni di Serena Caruso, Asia D’onofrio ed Emanuele Grieci.

L’evento si è concluso con un momento di confronto tra studenti e relatori, durante il quale sono emersi spunti profondi e testimonianze toccanti.

Un segnale importante che mostra come il dialogo e l’ascolto possano essere strumenti potenti per prevenire il disagio e costruire una comunità scolastica più consapevole e solidale.

Il forum dei giovani di Melito Irpino conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative educative rivolte ai più giovani, contribuendo attivamente alla crescita civile e sociale per il territorio.