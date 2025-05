Grottaminarda: ecco come avvicinare i giovani alla scultura Al via corsi gratuiti per ragazze e ragazzi tra i 12 ed i 18 anni

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 3 maggio 2025 alle 14:23



Tutto pronto a Grottaminarda per la terza edizione di "Archeofactory". Questa volta il focus creativo è intorno alla scultura...