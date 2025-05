Protesta operai comunità montana ad Ariano: ecco cosa è stato deciso Parla il presidente dell'ente ufitano Raffaele Fabiano

Revoca della procedura e richiesta di convocazione di un tavolo urgente in prefettura ad Avellino e a Napoli con tutte le istituzioni preposte, forze sindacali, presidente della comunità montana Ufita e regione Campania.

E' questa la decisione presa al termine di una mattinata di protesta pacifica da parte degli operai e di un confronto nella sede dell'ente montano di via Fontanangelica in località Cardito ad Ariano Irpino.

Pomo della discordia: la stabilizzazione con contratti part time di cinque ore giornaliere che prevedono un taglio dello stipendio del 40%. Un contratto che non rispetterebbe gli impegni assunti a livello regionale. Presento all'incontro i sindaci di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Castel Baronia e Greci. E' in corso la stesura di un documento congiunto.

Così un operaio della Baronia nel corso della riuniune a cui ha preso parte la delegazione: "Mi sento un fallito, mia figlia non può neppure studiare. E le bollette che intanto arrivano. Diventa davvero impossibile per noi famiglie, vivere in questa situazione di incertezza totale".

Ecco l'esito finale dell'incontro nelle parole del presidente Raffaele Fabiano: "E' una trattativa lunga e complessa. La proceduta posta in essere è frutto ed è figlia della legge regionale che ci ha imposto il limite del tetto di spesa, del costo del personale al 31.12. 2023. Il paradosso è che questa comunità montana avrebbe addirittura ulteriori risorse da destinare alla stabilizzazione. Sempre a tempo indeterminato ma con un part time orizzontale e una percentuale assolutamente maggiore.

Oggi andiamo a sospendere questa procedura. L'intesa con le organizzazioni sindacali, che ovviamente ringrazio, al di là di alcune polemiche che non meritavo, ma è questo il gioco delle parti, è quella di sospendere la procedura e andarcene in regione a chiedere una soluzione rispetto a questo tetto di spesa.

E' un tetto di spesa che questa la comunità montana, come pure le altre, avrebbero l'obbligo di rispettare fino al 2030. Andiamo a step cerchiamo di capire per il 2025 e 2026 la dotazione finanziaria che abbiamo e cerchiamo di risolvere il problema e di dare a questo ente una stabilizzazione full time e andiamo avanti.