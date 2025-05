Grottaminarda: Il lupo perde il pelo ma non il vizio Ancora un lunedì nero e fuori controllo

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Situazione fuori controllo nel vero senso della parola in via Torquato Tasso a Grottaminarda. Non è bastato lottare negli anni scorsi per disegnare una segnaletica in un piazzale. Il lunedì, giorno in cui nella cittadina ufitana si svolge il mercato settimanale continua a regnare il caos, nell'indifferenza più totale.

"Una storia ben nota alla polizia municipale, ma neanche questa mattina si è presentata una pattuglia. La scorsa settimana, come se non bastasse abbiamo subito anche danni alla carrozzeria delle auto. Non sappiamo davvero più a chi santo rivolgerci".

Una problematica, quella della sosta selvaggia e mancato rispetto delle regole che interessa anche altre zone della città.

Divieto di sosta lungo la strada che costeggia l'autostrada e si parcheggia tranquillamente, transenna con divieto di transito su via Giacomo Leopardi e anche qui, ognuno fa ciò che gli pare. Per non parlare della strada del cimitero. La gente è davvero stanca e demoralizzata: "Nessuno ci ascolta e alla fine veniamo anche derisi".

Il paradosso: "Se ti fermi un secondo davanti alla villa comunale, per recarti o magari non hai aggiornato il disco per le file in farmacia o alla posta è subito multa, mente a via Torquato Tasso e Giacomo Leopardi il lunedì mattina, terra di nessuno".