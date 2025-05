Arcieri del tricolle: due medaglie in Molise Successo a Pietracupa, in provincia di Campobasso

Ritorno sui campi di gara degli Arcieri del Tricolle che domenica 04 maggio 2025 hanno partecipato alla loro prima gara outdoor 3D a Pietracupa, in provincia di Campobasso.



La gara interregionale, che ha visto partecipanti provenire da ben sei diverse regioni, dalla Toscana alla Puglia, si è caratterizzata per tiri impegnativi ed un insolito oltreché interessante percorso di gara che ha alternato tiri su sagome animali tridimensionali, prevalentemente su terreni in pendenza, a tiri, sia pur in assoluta sicurezza, nel centro abitato.



Soddisfazione per gli Arcieri del Tricolle che hanno schierato in campo due arcieri entrambi saliti sul podio.



Queste le loro posizioni: Marianna Rogazzo, arco nudo, over 20 femminile, oro e Domenico Paonessa, arco istintivo, over 20 maschile, bronzo.