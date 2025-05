Lioni: "Le bugie con le gambe lunghe" L'omaggio dell'Irpinia a Eduardo De Filippo

Giunge al termine la prima edizione della rassegna “Teatro in Movimento”, promossa dal comune di Lioni in collaborazione con la commissione cultura e scuola e l’associazione Altraforma Aps.

La compagnia teatrale “Il Dialogo” porta in scena, giovedì 8 maggio 2025 alle ore 21 presso il Multisala Cinema Nuovo, la commedia di Eduardo De Filippo “Le bugie con le gambe lunghe”. Foto scena a cura di Simone Petrelli.

Libero Incoronato è innamorato di Graziella, una ex-prostituta, ma il timore dello scandalo e delle convenzioni sociali gli impedisce di sposarla. Intorno a lui si muove un intreccio di relazioni false, opportunismi e menzogne: matrimoni di convenienza, amori traditi, gravidanze attribuite a caso e convenzioni ipocrite. In un mondo dove la verità è scomoda, Libero si trova costretto ad adeguarsi e, con una bugia plateale, rivendica il diritto di vivere a modo suo, restituendo al pubblico una riflessione amara ma ironica sull’onestà e sull’apparenza.

La commedia, per la regia di Alessandro Balletta e la direzione di scena di Eugenio Ettorre, è interpreta dagli attori Tina Spampanato, Anna Bruno, Lucrezia Manganelli, Salvatore Maccaro, Giuseppe Trinchese, Rosaria Vecchiarelli, Francesco Severino, Liana De Rosa e Carmine Toto.

“Si conclude con un altro omaggio a De Filippo una stagione ricca di emozioni, applausi e cultura condivisa. Grazie al caloroso sostegno del pubblico, arrivato a Lioni anche da Ufita e Baronia, ogni spettacolo ha raccontato storie, acceso riflessioni e rafforzato il legame tra il teatro e la nostra comunità – dichiara la consigliera comunale delegata alla Cultura Anna D’Amelio -. Giovedì ci saluteremo con l’auspicio di poter ripartire il prossimo anno e la rinnovata convinzione che i nostri piccoli paesi hanno grande bisogno di momenti di condivisione come questi”.

“Il dialogo”

Da mezzo secolo “Il Dialogo” porta in scena la passione autentica per il teatro, trasformando sogni in spettacoli capaci di emozionare e far riflettere. Nata come un’aggregazione spontanea di giovani appassionati, l’associazione è oggi una realtà affermata nel panorama del teatro amatoriale italiano, con partecipazioni a rassegne nazionali e premi prestigiosi.

Ogni spettacolo è un viaggio tra emozioni e temi sociali, pensato per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico – soprattutto i più giovani – attraverso storie che lasciano il segno. Dal Trentino alla Sicilia, la compagnia diffonde con entusiasmo l’amore per il teatro come strumento di cultura e crescita collettiva.