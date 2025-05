E poi ci lamentiamo che manca l'acqua: ma di cosa stiamo parlando/VIDEO Ecco un nuovo esempio di spreco e menefreghismo

Saranno almeno dieci giorni che l'acqua sgorga limpidamente in strada. Siamo in contrada Stratola ad Ariano Irpino, per l'esattezza, di fronte alle due ecoisole e al cantiere di rete ferroviaria italiana, itinerario Napoli-Bari, raddoppio tratta Apice-Orsara.

Una strada tra l'altro già teatro di numerosi incidenti stradali, soprattutto a monte, in prossimità di contrada Turco, dove insiste un'altra perdita di entità minore.

E' di poche ore fa l'ultimo black out idrico che ha interessato anche questa zona. A nulla è valso fino ad oggi ogni appello all'alto calore servizi. Uno spreco senza fine qui come in altre zone a causa di una rete idrica fatiscente che è proprio il caso di dire fa acqua da tutte le parti.

E intanto le bollette arrivano puntuali e le interruzioni continuano a mettere in ginocchio famiglie e attività commerciali, bar, ristoranti e lavanderie in modo particolare. E siamo ancora a primavera.

Ieri a Grottaminarda il comitato Uniamoci per l'acqua, ha provato per l'ennesima volta a sensibilizzare cittadini ed amministratori. Risultato? Presenza quasi zero, fatta eccezione del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza presente, il quale non si è sottratto al confronto e un numero scarsissimo di persone in sala. Non meno di dieci, compreso i membri del comiato stesso. Un segnale preoccupante tra malcontento, indignazione e forse anche rassegnazione.

Viene rivolto un appello alla polizia provinciale e regionale affinchè possa mettere in atto tutte le strategie necessarie per scongiurare una nuova estate drrammatica.