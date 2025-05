Paolo e Lorenzo: "Lo abbiamo fatto per amore verso la nostra città" Un grande esempio di senso civico, decoro urbano e rispetto per l'ambiente

"Lo abbiamo fatto per amore verso la nostra città, non potevamo più attendere". Paolo e Lorenzo in questo caldo e soleggiato martedì di maggio, si sono armati di decespugliatori e hanno liberato dall'erba, in alcuni punto davvero altissima, il loro quartiere. Il bel gesto arriva ancora una volta dal rione Rodegher ad Ariano Irpino.

"Non potevamo ospitare nei prossimi giorni la Madonna di Fatima in queste condizioni. Ci siamo resi conto che il comune non avrebbe potuto farlo in tempi brevi e non abbiamo perso tempo".

Una famiglia ha offerto loro da bere congratulandosi per la bellissima azione. Appare evidente che il comune è sotto organico e non riesce a garantire più un servizio del genere con assiduità, essendo venuto meno, si spera solo momentaneamente anche il supporto prezioso degli operai idraulico forestali della comunità montana in stato di agitazione. A Rodegher il parco giochi era letteralmente sepolto dall'erba. Ora il rione ha un volto dignitoso grazie a Paolo e Lorenzo.