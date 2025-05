Sfalcio dell'erba lungo la statale 90 ad Ariano: l'Anas fa la sua parte Alcuni punti erano diventati davvero ad altissimo rischio a causa della visibilità ostruita

Sfalcio dell'erba lungo la statale 90 delle puglie nel territorio di Ariano Irpino. L'Anas già dalla giornata di ieri ha avviato in maniera ordinata e capillare gli interventi nel tratto di sua competenza da località Perazzo in direzione Camporeale attuando attraverso gli operai un senso unico alternato, al fine di consentire ai mezzi in azione di poter operare in sicurezza.

Code leggere e rallentamenti soprattutto nelle ore di punta considerato il transito continuo dei mezzi pesanti ma senza eccessivi disagi.

Alcuni punti erano diventati davvero ad altissimo rischio a causa della scarsa visibilità soprattutto per ciclisti, centauri e pedoni. Intervento di bonifica anche all'ingresso della galleria Maddalena.Stesso intervento all'inverso è avvenuto nella Valle del Cervaro in direzione Napoli.

Nulla si muove invece lungo le strade provinciali dove l'erba sta raggiungendo un livello davvero altissimo e pericoloso.