Comune Chiusano San Domenico: arriva il chiarimento sul bilancio consuntivo 2024 Riceviamo e pubblichiamo

Bilancio consuntivo anno 2024. Il comune di Chiusano San Domenico risponde alla Lista n. 2 “Unione per Chiusano - Petruzziello Sindaco”, sottoscritta e firmata da tutti i candidati consiglieri.

"Si ritiene doveroso segnalare che sulla stampa locale sono comparsi alcuni articoli (di cui si unisce copia) che riportano notizie inerenti al bilancio consuntivo del Comune di Chiusano di San Domenico, annualità 2024.

A tale riguardo si rende necessario precisare che l’iter di approvazione del rendiconto è attualmente in corso, secondo quanto previsto dall’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, è in programma la prossima adozione del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, atto presupposto per la predisposizione e l’approvazione definitiva del rendiconto di gestione e per il quale è stato necessario anche acquisire il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 D.lgs. 267/2000.

La gestione commissariale, insediatasi - come noto - a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale nel luglio 2024, ha operato e continua a operare con la massima attenzione e responsabilità per assicurare la regolarità amministrativa e contabile dell’Ente, sebbene si sia dovuto far fronte a numerose incombenze di carattere eccezionale che hanno richiesto gravose procedure amministrativo-contabili.

L’obiettivo resta in ogni caso quello di giungere alla chiusura dell’intero procedimento contabile entro la scadenza dell’incarico commissariale.

Alla data odierna il competente ufficio finanziario sta ultimando l’elaborazione dei dati contabili – per i quali non sono state segnalate ad oggi criticità – al fine di proseguire e completare l’iter di approvazione del rendiconto di gestione in parola, che richiederà anch’esso il parere del revisore dei conti. Si deve, altresì, precisare che – a fronte di quanto asseritamente esposto negli articoli di stampa – l’importo dei debiti sinora riconosciuti e accertati non risulta, come da attestazioni dell’organo di revisione contabile dell’ente, tale da compromettere gli equilibri di bilancio. Si resta, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento".