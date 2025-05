Mirabella Eclano inaugura lo stadio: cresce l'attesa per l'arrivo dell'Avellino Il sindaco Giancarlo Ruggiero: "Un pomeriggio da vivere insieme"

Cresce l'attesa nella Valle del Calore per l'arrivo dell'Avellino calcio, in occasione dell'inagurazione ufficiale del nuovo stadio comunale. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 15.30.

Ne parla con soddisfazione il sindaco Giancarlo Ruggiero: "Un impianto moderno, pensato per offrire nuove opportunità ai nostri giovani, alle associazioni sportive e a tutta la comunità.

Per l’occasione avremo il piacere di ospitare l’U.S. Avellino 1912, neopromossa in Serie B, che disputerà una partita sul nostro nuovo impianto.

La giornata sarà scandita da diversi momenti: sport, saluti istituzionali, incontri con la tifoseria e per concludere, una partita che riunirà le “Vecchie Glorie Eclanesi”.

Un pomeriggio da vivere insieme, per celebrare non solo uno stadio, ma un luogo che da oggi sarà punto di riferimento per la vita sportiva e sociale del nostro paese".