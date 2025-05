Pellegrinaggio a piedi a Montevergine: è la tradizione che si rinnova Due eventi in programma il prossimo 25 e 31 maggio con partenza da Ariano Irpino

Il primo appuntamento è in programma il prossimo 25 maggio. Ad organizzarlo come ogni anno Maria Spina Pratola. Il programma: ore 6.00 partenza in pullman dai vari punti di ritrovo ad Ariano Irpino, concordati con l'organizzazione. Alle 7.30 l'arrivo ad Avellino al Campo Coni e l'avvio del pellegrinaggio a piedi. Alle 14.30 la Via Crucis. L'ingresso nel Santuario è previsto alle 15.30 con possibilità di confessarsi. Celebrazione eucaristica fissata per le 17.00. Dalle ore 18.00 il rientro a casa.

31 maggio e 1° giugno un nuovo pellegrinaggio. Partenza sabato 31 alle 7.30 dal piazzale Cardito nel piano di zona in pullman direzione Avellino. Il raduno alle ore 8.30 presso l'ex sede dei vigili del fuoco in via Tagliamento.

Inizio del pellegrinaggio, arrivo nel pomeriggio al Santuario. Celebrazione della santa messa alle 17.00. Dopo la celebrazione della liturgia, ci sarà la possibilità di pernottare nella forestiera dei monaci benedettini o di ritornare a casa con i proprim mezzi. Il primo giugno santa messa alle 8.00.