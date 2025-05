Grottaminarda: richiesta chiarimenti sulla nomina dell'assessore Graziano A formularla i consiglieri del gruppo "Scelta Popolare": Bruno, De Luca e Petrillo

Richiesta di chiarimenti sulla recente nomina in giunta della consigliera di minoranza Marisa Graziano e sulla composizione della maggioranza consiliare.

A formulare la richiesta alla presidente del consiglio comunale e al sindaco del comune di Grottaminarda, attraverso una interpellenza in data odierna, i consiglieri del gruppo “Scelta Popolare”: Michelangelo Bruno, Edoardo De Luca e Doralda Petrillo.

Ecco il testo integrale:

Gentile Signor Sindaco, con la presente, i sottoscritti consiglieri del gruppo “Scelta Popolare” desiderano sottoporLe alcune considerazioni e domande in merito a recenti decisioni che hanno destato non poche perplessità sia all'interno del gruppo “Scelta Popolare” che tra i cittadini.

Premesso che nel corso del Consiglio Comunale del 29 aprile 2025, i predetti consiglieri hanno annunciato la costituzione del gruppo “Scelta Popolare”, dichiarando apertamente la loro volontà di collaborare in modo costruttivo con la maggioranza.

Tuttavia, il 2 maggio scorso, con un atto del tutto inaspettato, Lei ha nominato l’assessora Marisa Graziano consigliera eletta tra le file dell’opposizione “Liberi e Democratici” – senza alcun preventivo confronto con il gruppo “Scelta Popolare” e subito dopo le dimissioni dell’assessora Pascucci.

Tale scelta ha sorpreso e preoccupato i consiglieri del gruppo, sia per la mancanza di dialogo con chi ha manifestato disponibilità a sostenere il progetto amministrativo, sia per il segnale che tale gesto sembra voler mandare, in apparente contraddizione con le Sue dichiarazioni passate in campagna elettorale e in sede consiliare nei confronti dei consiglieri di minoranza.

Riteniamo che in un momento di particolare sensibilità e tensione politica sia fondamentale operare nella massima trasparenza, rispettando ruoli, relazioni e sensibilità all’interno del Consiglio e, soprattutto, tutelando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti interpellano il Sindaco per chiarire i punti di seguito elencati.

1) Quali sono le motivazioni che hanno condotto alla nomina dell’assessora Marisa Graziano, consigliere appartenente alla minoranza, nonostante la disponibilità già espressa da parte del gruppo “Scelta Popolare” a collaborare con la maggioranza.

2) Se ritiene questa decisione coerente con quanto da Lei affermato pubblicamente durante la campagna elettorale nei confronti degli avversari politici.

3) Se ritiene coerente la decisione di nominare assessora la consigliera di minoranza, sig.ra Marisa Graziano, alla luce della scelta fatta nel 2022 di sciogliere il Consiglio comunale, proprio per opporsi alla nomina ad assessora della ripetuta sig.ra Graziano, allora consigliera di maggioranza, di quella maggioranza ove Lei era vice sindaco.

4) Se ritiene opportuno promuovere un confronto, trasparente e pubblico, sia con il gruppo “Scelta Popolare” che con la cittadinanza, per chiarire lo stato reale della maggioranza e il percorso politico-amministrativo che si intende seguire.

Pertanto, pur consapevoli del dettato normativo previsto all’art. 48 del regolamento del C.C., i predetti consiglieri La invitano a rispondere durante la seduta del prossimo Consiglio comunale, stante la delicatezza della questione per la vita amministrativa e politica della Comunità e le pressanti istanze che i cittadini stanno rivolgendo ai sottoscritti, dal giorno della nomina dell’assessora Graziano.