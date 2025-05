Ariano, Fratelli d'Italia: "Subito un tavolo tecnico sui lavori interminabili" Il circolo arianese Enea Franza a sostegno dei commercianti

Il circolo Fratelli d'Italia Enea Franza di Ariano Irpino esprime piena solidarietà attraverso una nota, ai commercianti e alle attività produttive duramente colpite dai lavori pubblici che: "da troppo tempo, stanno penalizzando il centro cittadino e le principali aree commerciali.

Pur comprendendo l'importanza degli interventi infrastrutturali, riteniamo inaccettabile la totale mancanza di programmazione, coordinamento e comunicazione con la cittadinanza.

I ritardi e l'incuria - continua la nota - con cui si stanno portando avanti i lavori hanno causato danni economici ingenti, riducendo drasticamente l'accesso alle attività commerciali e mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.

Fratelli d'Italia si è già attivata per richiedere, presso gli enti preposti, l'adozione di misure di ristoro economico per commercianti danneggiati.

Ribadiamo la necessità di un cronoprogramma chiaro, trasparente e rispettato e l'istituzione immediata di un tavolo tecnico permanente con rappresentanti dei commercianti per monitorare i lavori ed intervenire tempestivamente in caso di ulteriori ritardi.

Ariano Irpino, non può più aspettare, serve rispetto, responsabilità ed interventi concreti. L'utilizzo del terzo piano parcheggio in località Calvario a titolo gratuito, non rappresenta niente rispetto ai danni economici subiti dalle attività. Saremo al fianco dei nostri concittadini fino alla risoluzione di questa incresciosa situazione".