Calcio e Solidarietà, asta di beneficenza per i bimbi dell'Orfanotrofio Il post del sindaco di Avellino

"Calcio e solidarietà, un binomio perfetto quando a battere è il cuore dei tifosi biancoverdi. Avellino non è solo una squadra, un branco, una comunità. È un sentimento che unisce, un orgoglio che si indossa

Voglio ringraziare l’Associazione per la Storia, custode del logo e della nostra gloriosa tradizione calcistica, che negli anni ha saputo aggregare diverse generazioni di tifosi del Lupo. Grazie alla loro sensibilità e al loro impegno, il ricavato dell’asta di beneficenza sarà devoluto all’Orfanotrofio di Prata Principato Ultra. Grazie al presidente Mario Dell’Anno, inoltre, per avermi accolto nella grande famiglia biancoverde". Così Laura Nargi, sindaco di Avellino, in un post.