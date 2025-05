Campania e Puglia: le vette più alte tra natura, cultura e tradizioni Trevico e Monteleone: il cammino della restanza

Tutto pronto, dopo il grande successo della prima, alla tanto attesa II edizione de ‘"Il Cammino della Restanza": un ‘’viaggio’’ lungo 25 km, da Trevico, paese più alto della Campania (1094mt), a Monteleone, paese più alto della Puglia (842mt).

Un viaggio tra natura, cultura e tradizioni. Una sfida vinta, frutto della collaborazione tra la Pro Loco di Vallesaccarda, Ruando Experience di Zungoli, Wildaunia di Monteleone e singoli organizzatori a supporto. ‘’Restanza’’, un restare che presuppone un reinsediamento attivo, prendendosi cura del territorio nel suo complesso e ricominciare ad agire come collettività. Un’iniziativa suggestiva che vuole valorizzare il patrimonio naturale e culturale di parte dell’Irpinia e della Puglia, che vuole promuovere lo “Slow Tourism” o turismo lento, sostenibile, che offre la possibilità di prendere una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana.

Domenica 11 maggio, un’occasione unica per immergersi nelle bellezze paesaggistiche dell’Irpinia e del Subappennino Dauno, per vivere appieno l’accoglienza e la tradizione enogastronomica dei borghi attraversati.

Cipriano Gerardo, vice presidente Pro Loco Vallesaccarda: "Osservare ed ammirare tutto ciò che la natura regala in questa meravigliosa stagione di colori è un’esperienza che arricchisce l’animo e lo spirito. Il cammino è stato pensato ed ideato con attenzione per permettere agli escursionisti di ogni livello di potervi partecipare; un percorso sicuro, arricchito da una segnaletica chiara ed in costante manutenzione, affinché anche gruppi autonomi o singoli viandanti possano percorrerlo.

Di buon mattino i partecipanti verranno accompagnati con servizio navetta dall’uscita dell’autostrada di Vallata a Trevico, dove ritireranno presso la Casa Natale di Ettore Scola il Kit della Restanza, approfittando della degustazione del rinomato Prosciutto di Trevico di Luigi Giovanniello ed effettuare una breve visita del borgo.

Dopo un breve saluto istituzionale e la benedizione del Parroco locale, il gruppo si avvierà verso Vallesaccarda, dove si farà tappa presso la Sede della Pro Loco per un ricco ristoro, a sugellare l’inclinazione e la peculiarità di Vallesaccarda come paese dell’accoglienza e della gastronomia. Si riprenderà poi in direzione Zungoli, passando per Taverna delle Noci prima dell’ascesa verso il mitico Monte Molara. A Zungoli ai viandanti verrà offerta la possibilità di effettuare una breve visita al castello ed al prezioso centro storico del paese considerato tra i Borghi più belli d’Italia e bandiera arancione del TCI prima della sosta pranzo.

Ultima tappa Monteleone di Puglia che coinciderà con la festività di San Rocco. Nel pomeriggio ci sarà l’accoglienza dei viandanti da parte del comitato festa e delle autorità locali con attività congiunte predisposte per l’occasione. Per chi vorrà trattenersi, in serata proseguiranno i festeggiamenti con l’esibizione di Pier Davide Carone e fuochi pirotecnici.

L’iscrizione comprende numerosi ristori lungo il percorso, le visite guidate e l’accesso ai siti di interesse, la copertura assicurativa, il servizio navetta e l’assistenza di primo soccorso. L’Idea degli organizzatori è quella di dare vita ad un’edizione per ogni stagione, arricchendo sempre di più il percorso ed il programma. La prossima edizione si svolgerà ad agosto e sarà abbinata ad un ‘’Festival Della Restanza’’; nel frattempo si continuerà a definire accordi con le amministrazioni dei paesi e territori attraversati (Trevico, Vallesaccarda, San Sossio, Zungoli e Monteleone di Puglia) cercando di coinvolgere altre associazioni del territorio per far sì che ogni edizione sia ancor più funzionale della precedente ed il cammino possa diventare un attrattore fisso. Manca poco, quindi, per percorrere questo viaggio di estrema bellezza".