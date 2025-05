Riccio selvatico soccorso a Montecalvo Irpino: trasferito al Cras di Napoli Il salvataggio è avvenuto in un giorno particolarmente significativo

Ne l gorno in cui il mondo ha celebrato il compleanno di Sir David Attenborough, icona della divulgazione e strenuo difensore della natura selvaggia, giunge una notizia da Montecalvo Irpino che scalda il cuore.

L'Associazione Lida/Lac è intervenuta prontamente per soccorrere un riccio selvatico in difficoltà, un piccolo gesto che riecheggia l'amore e il rispetto per ogni forma di vita che Sir David Attenborough ha instancabilmente promosso per tutta la sua straordinaria carriera.

Questo riccio selvatico, simbolo della fauna locale che spesso lotta per la sopravvivenza in un ambiente sempre più antropizzato, è stato trovato in difficoltà presso una stazione di servizio di Montecalvo Irpino.

Ricevuta la segnalazione, i volontari della Lida/Lac si sono recati immediatamente sul posto e, per evitare inutili attese burocratiche, hanno trasportato direttamente l'animale al servizio veterinario dell'Asl di Ariano Irpino. Da qui, il riccio è stato poi trasferito al Cras di Napoli, il centro di recupero fauna selvatica specializzato, dove potrà ricevere le cure e l'assistenza necessarie per un eventuale ritorno nella natura.

L'Associazione Lida attraverso Emilio Merola, desidera esprimere un sentito ringraziamento al gestore del distributore di carburante di Montecalvo Irpino per la sua sensibilità e prontezza nel segnalare la presenza dell'animale in difficoltà. Un ringraziamento speciale va anche ai veterinari dell'Asl di Ariano Irpino per la loro immediata disponibilità e professionalità nel prendersi cura del riccio.

La loro collaborazione è stata fondamentale per garantire un rapido intervento e le migliori cure possibili per questo piccolo essere selvatico".