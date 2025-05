Congressi cittadini di Fratelli d'Italia in Irpinia: tappa a Grottaminarda In programma gli interventi dei dirigenti provinciali e locali per delineare le prospettive future

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 9 maggio 2025 alle 23:27



Un congresso in cui la comunità di Fratelli d’Italia traccerà le linee guida della propria azione politica a livello locale...