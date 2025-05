Quell'abbraccio simbolico del popolo di Fatima all'ospedale di Ariano La suggestiva fiaccolata dal Santuario di Piano di Zona al Frangipane-Bellizzi

E' stato il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante insieme ad una rappresentanza del personale sanitario dell'ospedale Frangipane-Bellizzi in servizio ad accogliere la statua della Madonna di Fatima che come ogni anno dal Santuario Mariano di Cardito ha raggiunto la struttura di via Maddalena ad Ariano Irpino.

Una fiaccolata che si è trasformata in un abbraccio simbolico a tutti gli ammalati ricoverati nei vari reparti e a quanti con dedizione e amore operano all'interno.

Stessa calorosa accoglienza alla Vergine da parte del direttore del pronto soccorso Silvio D'Agostino, medici, infermieri e Oss, oltre al personale delle ambulanze del 118.

La commozione di don Alberto Lucarelli: "E' sotto gli occhi si tutti il cambiamento totale del nostro ospedale, diventato grazie all'impegno del direttore generale Mario Ferrante il fiore all'occhiello nella nostra regione. Lo sto sperimentando anche io personalmente. Dobbiamo essere orgogliosi e riconoscimento verso che come il direttore Ferrante, sta restituendo dignità a questa struttura, offrendo tanti servizi importanti fino a diventare un grande punto di riferimento anche per chi viene da fuori".

Toccante la tappa della fiaccolata nel rione San Pietro, con un pensiero rivolto da don Alberto a Giovanni Cicchella.

Fu lui a battersi per far realizzare un'edicola votiva della Madonna di Fatima nella pineta del quartiere. Un'altra assenza importante quest'anno, quella di Giovanni Orsogna. Presente insieme a Ferrante in rappresentanza del comune di Ariano Irpino e della Provincia di Avellino, dove ricopre il ruolo di voce presidente Laura Cervinaro.

A garantire la sicurezza lungo l'insidiosissimo percorso della statale 90 delle puglie, i volontari del gruppo comunale protezione civile, i volontari di Panacea guidati da Maria Spina Pratola e nel viaggio di ritorno verso il Santuario, una pattuglia della polizia.