Baiano, Sperone e Avella: "Nel 2025 siamo letteralmente isolati" "C'è una situazione inaccettabile che riguarda tre comuni della provincia di Avellino"

C'è una situazione inaccettabile che riguarda tre comuni della provincia di Avellino: Baiano, Sperone e Avella.

"Questi territori abitati, serviti da infrastrutture, attraversati da un’autostrada e con popolazione attiva. non sono coperti da alcun segnale mobile funzionante". A scriverci dal baianese è Ciro Caputo.



"Non esiste copertura stabile da parte dei vari gestori. Non si riesce a effettuare una telefonata, inviare un Sms o accedere a internet in mobilità.

È un problema che coinvolge famiglie, studenti, lavoratori, attività economiche, e addirittura l’operatività dei servizi d’emergenza.



Nel comune di Baiano, la situazione è grottesca: nel 2023 è stato installato un traliccio dopo una lunga battaglia legale. A distanza di oltre un anno, quel traliccio è ancora vuoto, senza antenne, mai attivato. I contatori elettrici sono stati installati e attivati, ma nulla si muove. Il segnale non arriva. Il silenzio delle società coinvolte è assoluto.

Nel vicino comune di Sperone il segnale è del tutto assente, mentre ad Avella è presente a tratti, ma non garantisce né qualità né continuità del servizio.



Ho personalmente inviato pec formali a tutti gli operatori coinvolti e ad Agcom, allegando descrizioni dettagliate e proponendo soluzioni. Nessuno ha fornito risposte concrete. Nessuno ha nemmeno accennato a un cronoprogramma. E nel frattempo, intere comunità vivono escluse da un diritto minimo: quello di comunicare.



Nel 2025, in piena era digitale, questo isolamento forzato è una ferita intollerabile per il territorio. Chiedo che la stampa locale dia visibilità a questo caso: non si tratta di un problema tecnico passeggero, ma di una mancanza strutturale ignorata da anni. Sono disponibile a fornire ogni documento, mappa o elemento utile a raccontare questa realtà dimenticata".