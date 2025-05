Sergio Melillo: "La Madonna di Fatima diriga il cammino della nostra vita" Solenne celebrazione domani 13 maggio in occasione dell'anniversario della prima apparizione

Sarà il Vescovo Sergio Melillo domani sera a presiedere la solenne celebrazione in occasione dell'anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta Marto a Cova da Iria in Portogallo.

Fede e profonda devozione a conclusione dei festeggiamenti che hanno fatto registrare un bagno di folla soprattutto nell'ultimo week end.

Grande partecipazione alla processione ieri sera tra il calore dei rioni da Rodegher a Cappelluzzo, qui segnato da un lieto evento, la nascita della piccola Fatima recentemente. E questa sera la messa della vigilia alle 18.30 presieduta dal vicario monsignor Antonio Blundo. Presenti il sindaco Enrico Franza insieme all'assessore Pasqualino Molinario.

Un ultimo momento partecipato e atteso come ogni anno, il 18 maggio con la santa messa alle 18.30 e a seguire la processione attraverso via Viggiano. Un forte ringraziamento da parte della parrocchia viene rivolto a don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno per la grande abnegazione e l'impegno profuso in questo cammino mariano e all'attivissimo comitato festa. E il bagno di folla in queste giornate di festa è sicuramente il giusto premio.

Il messaggio del Vescovo Sergio Melillo

Chiediamo alla Vergine di Fatima di custodire il Santo Padre Leone XIV, la Chiesa, le nostre famiglie, i giovani, gli ammalati, gli anziani, la nostra amata Città, tutti voi che numerosi vi siete avviati in questo cammino, come in un pellegrinaggio giubilare - per le strade della nostra comunità!

La devozione alla Madonna è il segno della vicinanza amorevole della Madre di Dio che ci mostra la strada che porta al Cuore del Figlio Amato, Gesù nostro Redentore.

Le apparizioni di Nostra Signora a Fatima manifestano la Sua materna vicinanza al Figlio e alla Chiesa così come durante la sua vita a Nazareth, a Cana, sul Calvario e nel Cenacolo e nel giorno di Pentecoste.

Il Messaggio di Fatima « è un richiamo alla conversione

La Santissima Vergine è venuta a Fatima, per chiedere agli uomini di “non offendere più Dio, Nostro Signore, che è già molto offeso”. È il dolore di mamma che l’obbliga a parlare; è in gioco la sorte dei suoi figli». (S. Giovanni Paolo II, 13 maggio 2000).

È un forte richiamo: alla fede, alla conversione, alla pace e alla speranza

Possa il nostro cammino ecclesiale, umano riecheggiare le parole di papa Leone XIV il giorno della sua elezione vescovo di Roma: «La pace sia con voi! Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente»

La Madonna di Fatima diriga il cammino della nostra vita con il suo materno amore.