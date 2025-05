"Se qualcuno vi spegne il sorriso, venite a parlarne con noi" I carabinieri ai ragazzi:"Avete il diritto di essere felici. Valuteremo noi le azioni più opportune"

"Avete il diritto di essere felici. Se qualcuno vi spegne il sorriso, venite a parlarne con noi. Valuteremo le azioni più opportune. Le istituzioni non sono lontane da voi. Ricordatevi che non siete mai soli".

E' il messaggio lanciato dall'arma dei carabinieri nel corso del confronto con gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado.

A dialogare con gli allievi sul tema della legalità il comandante della stazione di Monteforte Michele Marcucci, il comandante della stazione di Baiano Gianfranco Iannelli e il comandante dell'unità radiomobile della stazione di Baiano Leopoldo Ferrante.

Tanti i temi trattati, a partire dalle regole da seguire quando si è vittima di un bullo o di un cyberbullo "dovete immediatamente denunciarlo. Non preoccupatevi se non avete prove. Non abbiate paura di raccontare episodi che vi sono accaduti e vi preoccupano". Iannelli ha illustrato i differenti reparti che caratterizzano l'Arma e ha posto l'accento sul valore della legalità che garantisce la nostra sicurezza "Vivere nella legalità è l'unico modo che abbiamo per migliorare la societa".

Grande attenzione è stata rivolta anche ai pericoli della rete. Di qui la raccomandazione ai ragazzi a fare sempre attenzione quando si condividono "informazioni o foto on line. Non sapete nelle mani di chi potrebbero finire".

A sottolineare il valore dell'educazione alla legalità anche la dirigente dell'IC Aurigemma Filomena Colella: "Il rispetto delle regole deve diventare un sentimento, un imperativo che è parte di voi, non un obbligo imposto dall'esterno. Questo significa essere cittadini. Ricordate sempre che le forze dell'ordine sono al nostro fianco e ci proteggono".

Tanta emozione, poi, quando gli studenti hanno potuto vedere da vicino una gazzella, un'auto della polizia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri e hanno simulato una chiamata alla centrale operativa.