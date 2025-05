Comunita montana Ufita: raggiunta l’intesa al tavolo di partenariato Ecco l'esito dell'incontro tenutosi a Napoli

Comunita Montana Ufita, raggiunta l’intesa a Napoli al tavolo di Partenariato. Erano presenti, l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo, gli agento area tecnica Diasco e Ruocco il presidente della comunita montana Raffaele Fabiano insieme al dirigente Colicchio, il segretario Franchini, il ragionier Manganiello, i segretari provinciali di Uila Fai e Flai rappresentati rispettivamente da Antonio De Lillo Luigi Pagano Carlo Ceccarelli, i segretari regionali Saggese e Ferrara, il presidente Uncem Vincenzo Luciano.

"Dopo una lunga disamina circa la problematica sollevata dall’ente montano, ovvero il superamento del tetto di spesa per il 2025 e 2026, problematica non del tutto infondata, si è addivenuti ad una intesa sulla realizzazione del piano di forestazione biennale , dividendo per anno l’importo complessivo dei quasi 12 milioni di euro.

Resta in piede la preoccupazione dell’ente per il 2027, per il quale la Ragione ha assunto impegno di emendare quel vicolo, ove mai ve ne sia ancora la necessità.

Con grande soddisfazione, si può comunicare definitivamente una stabilizzazione piena con inizio lavoro prevista per gli inizi settimana prossima".