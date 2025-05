Manca l'energia elettrica in molte zone: ma che cosa è successo La segnalazione da Ariano Irpino

Da ieri sera manca l'energia elettrica in alcune zone della città ad Ariano Irpino. La segnalazione ci giunge da località Ponnola. "Siamo all'oscuro di tutto, impianti bloccati, congelatori fermi. Non sappiamo a chi rivolgerci. Non ci risponde nessuno, per capire che cosa sia successo". Problemi si segnalano anche in contrada Manna, dove per la verità non è una novità.

Stiamo effettuando una serie di verifiche anche noi per capire l'entità del guasto e i tempi di ripristino dell'energia elettrica.