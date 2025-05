Un gentiluomo della musica sempre garbato e dolce: addio a Mario Giardino Triste 13 maggio ad Ariano Irpino

Un gentiluomo della musica, amante della fisarmonica, poliedrico, limpido, sempre garbato, dolce negli atteggiamenti, silenzioso e scrupoloso in ogni cosa che svolgeva con una passione che negli ultimi anni lo aveva visto immergersi anche nella cucina raffinata e di qualità in casa Gnammo a Castelluccio dei Sauri.

E' il ritratto di Mario Giardino, venuto a mancare all'età di 65 anni, vinto purtroppo da una malattia che lo strappato nel giro di poco tempo all'affetto di tutti. Un manager della musica conosciuto ovunque come del resto la sua famiglia, da anni una sorta di icona delle feste a partire da suo padre Carmine il mitico maestro Giardino e il fratello Leonardo.

Una notizia che ha gelato tutti in un attimo stamane dopo l'annuncio su facebook di Lucia De Muzio. Con lei aveva condiviso un cammino culinario e innovativo insieme all'insegna della spensieratezza: "La musica in cucina": "Non sei più qui, ma sarai ovunque io sia".

Salma in obitorio al Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino dove è stata allestita la camera ardente. Funerali domani pomeriggio di fronte alla sua abitazione nella chiesa di rione San Pietro. Lascia i figli Maria Grazia e Carmine, il padre Carmine e i fratelli Leonardo e Mariano.