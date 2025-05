Aree interne e dramma lavoro: confronto con presidenza nazionale Acli e Caritas L'ultima tappa della scuola di formazione socio politica della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia

Incontro conclusivo della scuola di formazione socio politica della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

Il tema affrontato è stato uno dei più rilevanti e attuali per le zone interne: il dramma lavoro.

Gli interventi del presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia, e del responsabile nazionale della Caritas, don Marco Pagniello, hanno permesso di delineare alcuni aspetti di questa complessa problematica.

È stata accolta con soddisfazione la viva partecipazione della comunità, ben rappresentata anche da personalità della politica locale.

"L’idea di partecipazione e la ricostruzione del tessuto sociale costituiscono - afferma il vescovo Sergio Melillo - i due punti cardine per tracciare un cammino verso il futuro, capace di affrontare la questione del lavoro con una pedagogia della speranza.

In quest’ottica, la scuola di formazione considera la conclusione di questo primo anno non come un punto d’arrivo, ma come l’inizio di un ciclo destinato a proseguire".

E' stata anche l'occasione per Emiliano Manfredonia di visitare gli sportelli locali del Patronato Acli, Caf, Acli e Caa Acli. Presenti Giuseppe Pacificio, Alfredo Cucciniello presidente Acli Avellino, Mariangela Perito, Filiberto Parente e una rappresentanza di circoli locali, l'attivissimo Angelo Maria Schiavo, oltre gli operatori dei servizi. Acli e Terzo Settore, palestre per costruire reti di Comunità.