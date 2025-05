Display ecoisola preso a pugni ad Ariano: le telecamere hanno ripreso tutto L'indignazione del sindaco Enrico Franza

Display ecoisola preso a pugni e danneggiato in contrada Stratola ad Ariano Irpino. La polizia municipale avrebbe già individuato l'autore del gesto. Indagini in corso per un episodio analogo avvenuto in località Casone, mentre nel piazzale del cimitero, stamane dopo il guasto al motore, dovuto alla pressione di uno degli sportelli che aveva mandato il sistema in avaria, è avvenuta la riparazione. Sono queste le ultime notizie riguardo le strutture adibite alla raccolta dei rifiuti in città.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Enrico Franza, sul posto insieme all'assessore Toni La Braca:

"Perchè non funzionano le ecoisole? Perchè c'è qualcuno - afferma Franza - qualche delinquente per non definirlo in altro modo che si diverte a rompere il display e questo non consente poi ovviamente il funzionamento. Sarà sanzionato grazie alle due telecamere installate.

A Stratola - aggiunge La Braca - abbiamo registrato un utilizzo sbagliato, sportello strattonato e motore inevitabilmente in avaria. Se riusciamo tutti ad utilizzarle in modo corretto, saremo sicuramente in grado di fare una corretta raccolta differenziata".