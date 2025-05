Festeggiamenti Fatima ad Ariano: ecco i biglietti vincenti della lotteria L'estrazione è avvenuta dopo la celebrazione solenne del Vescovo Sergio Melillo

Ecco i numeri dei biglietti vincenti della lotteria Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. L'estrazione ufficiale è avvenuta ieri sera al termine della celabrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo nel Santuario Mariano Diocesano di Cardito nel popoloso Piano di Zona.

3297 - 1111 - 0135 - 4149 - 6285 - 7073 - 6704 - 6999 - 2917 - 2349

I parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno, insieme al comitato festa ringraziano il popolo arianese per la generosità dimostrata.

I momenti religiosi e di comunità non sono terminati. Domenica prossima 18 maggio alle 17.30 la celebrazione e a seguire la processione che come ogni anno attraverserà le palazzine di Viggiano, dove già fervono i preparativi da parte degli abitanti per accogliere la statua della Madonna di Fatima.