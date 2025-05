Lauro: un week end dedicato allo sport, prevenzione e al ricordo Evento cicloturistico dedicato quest'anno alla memoria di Carmine Notaro

Un week end dedicato allo sport, alla prevenzione e al ricordo. Il 17 e 18 maggio 2025 Lauro, borgo storico in provincia di Avellino, sarà palcoscenico di un evento cicloturistico giunto alla sua IV edizione, dedicato quest’anno alla memoria del suo ideatore, Carmine Notaro, primo presidente dell’Asd Bikers on the road, venuto a mancare prematuramente a dicembre 2024.

I Bikers sono una società costituita prevalentemente da ciclisti e cicloamatori, con sede a Saviano, in provincia di Napoli. La prossimità dei due territori, quello di Lauro e appunto quello di Saviano, ha fatto sì che l’interesse di Carmine si rivolgesse alle alture del ridente Vallo d’Irpinia, accogliente dal punto di vista naturalistico, enogastronomico e tecnico, per gli amanti degli sterrati da percorrere con le ruote grasse.

Nelle passate edizioni l’evento è stato dedicato alla memoria di tre operatori di sicurezza coinvolti in un tragico incidente nel 2018 (Attilio Picoco, Vincenzo Ottaviano e Benigno de Gennaro), mentre gia a metà anno scorso il Direttivo aveva deciso di scindere l’evento in due tappe, da svolgere in differenti territori. Lo scenario del Memorial è stato, dunque, il territorio del comune di Roccarainola (Na), lo scorso 6 aprile, mentre la IV Cicloturistica, in forma più ampliata, si svolgerà nel Vallo di Lauro.

Entrambi gli eventi rientrano, inoltre, in un calendario di 11 tappe strutturato dalla MTB South Experience,

un aggregatore di Società che praticano il ciclismo come modalità di turismo lento e ad emissioni zero,

volto a valorizzare le aree interne del Sud Italia. E’ attivo da circa un decennio e il suo fondatore, Alfonso

Cassella, ci tiene a precisare che finora ne hanno fatto parte regioni non solo del Sud, ma anche dell’Italia

centrale.

“Carmine ci ha lasciati all’improvviso a dicembre e abbiamo dovuto ricostruire un po’ tutto il progetto sia

dei Bikers che della Cicloturistica: lui lo ha ideato e realizzato e quest’anno era intenzionato a renderlo

molto più ampio, coinvolgendo altre discipline sportive e puntando sulle attrattive del territorio non solo

paesaggistiche, ma anche culturali. – queste le parole dell’attuale presidente Clemente Scafuro – essendo

stato io un forte sostenitore del progetto in quanto lauretano, ho deciso e proposto al direttivo di azzardare

nel rendere l’evento più ampio, più coinvolgente anche nei riguardi di chi sarebbe stato presente senza

bicicletta.

E’ nata così una due giorni di sport e prevenzione, con il bike park per gli amici da 0 a 12 anni,

amichevoli di calcio a cinque, incontri rappresentativi di basket, giochi per bambini, expo di auto e moto e

un ambulatorio medico in cui è possibile effettuare alcune visite gratuite, corredato da servizi di consulenza

previdenziale e assicurativa. Senza elencare poi gli stand che promuovono artigianato e gastronomia locale, prodotti del territorio e iniziative sociali.