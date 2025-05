Avellino, buon compleanno vescovo Aiello: "Sei il nostro Pastore buono" I 70 anni del monsignore, Diocesi in festa

Diocesi di Avellino in festa per i 70 anni del vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello.

"Auguri di cuore a monsignor Arturo per i suoi 70 anni! La Diocesi di Avellino oggi si unisce in un coro di gratitudine e affetto per festeggiare il 70° compleanno del suo Pastore, S.E. Mons. Arturo Aiello - si legge sui social -. Con il suo stile diretto ma sempre intriso di poesia e spiritualità, mons. Aiello ci ha insegnato a guardare il mondo con occhi nuovi, ad ascoltare il Vangelo con il cuore spalancato e a camminare insieme come comunità viva e accogliente.

Il pastore, la comunicazione ai fedeli

Le sue parole e la sua presenza costante e discreta sono luce e guida per tutti, credenti e non. In questi anni, il Vescovo Arturo ha saputo incarnare il volto di una Chiesa vicina, attenta, solidale, capace di parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo, specialmente ai giovani, agli ultimi, a chi è alla ricerca di un senso.

Carissimo Vescovo Arturo, oggi preghiamo per lei, perché il Signore continui a sostenerla con la Sua grazia, le doni salute, serenità e ancora tanti frutti nel suo ministero episcopale. E mentre celebriamo insieme questo traguardo, le diciamo semplicemente: grazie! Buon compleanno, Pastore buono!"

Vescovo sensibile e sempre accogliente

Anche il consigliere comunale Gerardo Rocchetta ha voluto rivolgere un augurio speciale al Vescovo: "Con sensibilità e attenzione, ha saputo farsi vicino a tutti: ai giovani in ricerca, agli ultimi, a chi attraversa momenti di smarrimento. Ha mostrato il volto di una Chiesa che accoglie, che ascolta, che si fa compagna di viaggio.

Oggi, nel celebrare insieme questo momento speciale, il 70° del Vescovo,affidiamo al Signore la sua persona e il suo ministero, chiedendo per lui salute, forza e gioia nel continuare a servire con amore la nostra comunità.

Grazie, Vescovo Arturo, per essere guida e padre. Buon compleanno Pastore Buono!", Conclude Rocchetta.