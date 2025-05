Ariano, fede e tradizione: devoti a piedi in onore di San Liberatore Dalle 5.30 le prime celebrazioni che proseguiranno per tutta la giornata

Solennità di San Liberatore ad Ariano Irpino. Devoti a piedi già dalle prime luci dell'alba come da tradizione verso la ridente contrada arianese.

Dalle 5.30 le prime messe che proseguiranno per tutta la giornata fino alla celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo alle 19.00.

Sabato 17 la festa popolare in onore del santo miracoloso. Da domenica 18 inizierà tutte le sere il pellegrinaggio di San Liberatore nelle contrade Santa Maria a Tuoro, Creta, Madonna delle Grazie, Centovie e Aquasalza. Triduo di preparazione alla ricorrenza iniziato lunedì 12 maggio con una grande partecipazione popolare.

"In questo anno giubilare - scrive il giovane parroco don Vincenzo Losanno - siamo invitati a riscoprire la bellezza del cammino di fede e a rinnovare il nostro cuore rimettendo al centro della nostra vita Dio e compiendo gesti concreti di misericordia verso gli altri.

I festeggiamenti in onore del nostro amato San Liberatore, primo Vescovo della nostra chiesa diocesana, ci offrono l’occasione preziosa per metterci in cammino, come pellegrini, verso le radici della nostra fede.

Andiamo insieme incontro al nostro patrono, testimone di fede fino al martirio, per chiedere la sua intercessione e riscoprire la gioia di essere popolo di Dio".

"San Liberatore scrisse P. Bargellini, è uno di quei santi martiri di cui è più agevole tracciare la storia e la geografia della devozione, che non la storia della vita e della morte.”