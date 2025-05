Via Fontananuova ad Ariano: una zona alle prese con mille problemi da sempre Anomalie sulla pubblica illuninazione e mancata ricostruzione dopo il crollo delle mura

"Come mai l'illuminazione pubblica in via Fontananuova ad Ariano Irpino, si spegne alle 5:00 e lungo la vicina strada che costeggia il liceo Pietro Paolo Parzanese rimane ancora accesa?"

E' la domanda che si pongono attraverso il nostro giornale i residenti. "Rispetto a prima la situazione è migliorata, dobbiamo ammetterlo. Ma se può essere utile agli addetti ai lavori, vogliamo segnalare questa anomalia con la speranza di essere ascoltati".

E sempre su via Fontananuova, tutto tace dopo il crollo delle mura di sostegno avvenuto nel dicembre scorso. Sembra che la macchina si sia inceppata a seguito di battaglie legali e cavilli burocratici. Non è chiaro che cosa sta succedendo. Ma come stanno realmente le cose? Chi può dare una risposta dettagliata su questa vicenda?

Il comune dal canto suo pur non essendo di sua competenza è intervenuto sin dal primo momento e ha ordinato alle due immobiliari quali soggetti interessati dalla situazione di pericolo per la pubblica incolumità: di provvedere, ad approntare opere provvisionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ad adottare, nelle more dell’esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, il monitoraggio delle parti ammalorate oggetto del dissesto con ogni ulteriore azione utile a prevenire ogni eventuale aggravio della situazione riscontrata.