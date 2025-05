Legalità e giustizia: il procuratore Guerriero a Grottaminarda Incontro dibattito promosso dall'istituto scolastico Tommaso d'Acquino

L'istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino" ancora una volta si fa promotore di importanti dibattiti su temi di estremo interesse, questa volta il focus è sulla legalità: lunedì 19 maggio alle ore 9:30 nell'aula magna del plesso di via Perazzo, incontro sul tema "Legalità e giustizia: un impegno quotidiano", ospite illustre Antonio Rosario Guerriero, già procuratore della repubblica.

Protagonisti saranno gli studenti delle classi quarte e quinte superiore che animeranno il dibattito esprimendo il loro punto di vista sul tema, leggendo, alcuni brani tratti dal libro di Guerriero "Il Sapore dell'Ingiustizia" ed intervistandolo in merito alla sua esperienza da Pm, alle sue indagini su mafia, terrorismo e corruzione.

Inoltre, al termine, gli studenti proporranno un'originale interpretazione artistica sul tema della legalità, trasformando le idee in immagini.

Si comincia con i saluti istituzionali del dirigente scolastico, Maria Antonietta Rizzo, del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, della consigliera delegata all'istruzione, Marilisa Grillo. Intervengono poi la docente di discipline giuridiche ed economiche, Annarita Alois, la dirigente dell'ufficio scolastico di Avellino, Fiorella Pagliuca, ed il procuratore della repubblica, Antonio Rosario Guerriero. Modera la giornalista Monica De Benedetto.

"Abbiamo già avuto il piacere, come Comune di Grottaminarda, di ospitare il procuratore Guerriero nella nostra sala consiliare per la presentazione del suo libro lo scorso anno - afferma la delegata all'Istruzione Marilisa Grillo - ed è stato estremamente interessante ascoltarlo.

In questa nuova occasione ci sarà il valore aggiunto del confronto aperto con gli straordinari studenti della scuola secondaria di secondo grado dell'omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino", una scuola d'eccellenza con i suoi numerosi indirizzi ed i suoi ottimi docenti.

Cogliamo l'occasione per invitare i genitori dei ragazzi della secondaria di primo grado a partecipare all'incontro sulla legalità per toccare con mano il clima di creatività, competenza, approfondimento e cultura in generale, che si respira in questo Istituto".