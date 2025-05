"Quanta sofferenza nei tuoi occhi: non si può morire così" Lutto nel volontariato e 118 ad Ariano Irpino

Aveva soli 53 anni Antonio D'Agostino, ma nonostante le avversità della vita, ha mostrato sempre il meglio di sè, superando con forza e determinazione ogni dura prova.

Una vita la sua seppur breve, ma spesa bene, sempre nel volontariato. Dalla grande famiglia Vita di Guglielmo Ventre al servizio 118. I suoi occhi hanno visto sofferenze infinite. Autista soccorritore esperto ma soprattutto una persona dotata di una grande umanità. Sembrava aver ritrovato la pace, ma l'ultimo calvario lo ha visto purtroppo impotente.

"Quante avventure nel 118 - scrive una sua collega Antonella Caccese - mai dimenticherò la tua professionalità, dolcezza e disponibilità. Quanta sofferenza ho visto nei tuoi occhi negli anni passati e ora che finalmente ti vedevo sereno, un'altra batosta. Non è giusto, non si può morire così. Eri una persona speciale e non si poteva non volerti bene".

Così lo ricorda la pubblica assistenza Anpas Montecalvo Irpino e Savignano Irpino:

Antonio D'Agostino, un galantuomo del soccorso e del volontariato. Amico e collega sempre disponibile, cortese, amorevole, gentile, professionale, attento, gioioso e potremmo continuare all'infinito a tessere le sue qualità, autista e soccorritore del 118 dall'animo nobile, attento con i pazienti e i colleghi trasportati. Uno come Antonio D'Agostino è difficile da trovare. E ad uno come Antonio è difficile non volergli bene, uno come Antonio mancherà per tutte le sue belle e tante qualità. Un esempio da seguire per i giovani volontari delle associazioni, correremo ancora insieme un giorno, ora riposa in pace caro Antonio e grazie per ogni tuo sorriso donato.

Il grande calore del volontariato. Dall'associazione Aios: "La tua passione per il volontariato e il tuo desiderio di fare la differenza nella vita degli altri sono stati un esempio per molti. Sarai ricordato con affetto e gratitudine."

Da Grottaminarda Erika Fierro: "Oggi il cuore è più pesante. Se ne va una persona speciale, un amico.

Ci siamo conosciuti circa vent’anni fa, in quel periodo in cui il volontariato era una scelta sentita, vissuta con entusiasmo e passione. Avevi quella scintilla negli occhi che solo chi sceglie di donarsi agli altri possiede davvero. Hai fatto della tua vita un servizio silenzioso ma immenso, sempre al fianco di chi aveva bisogno, senza mai chiedere nulla in cambio. Con la tua umanità e il tuo coraggio, hai lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare la tua strada. Buon viaggio Caro Antonio. Che la terra ti sia lieve".

Anche l'amministrazione comunale si unisce al dolore attraverso l'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario: "Perdiamo un punto di forza del volontariato, una persona perbene, un giovane esemplare che ha speso la sua vita da sempre per gli altri e lo ha fatto anche nei suoi momenti difficili".

I suoi tanti amici. Il pensiero di Remo Pernacchia che accomuna tutti: "Oggi ci lascia Antonio D'Agostino, a soli 53 anni. La vita non è stata clemente con lui, ma Antonio ha sempre affrontato le difficoltà con grinta e forza d'animo, senza mai arrendersi. Persona mite, buona, gentile e generosa, ha lasciato un segno indelebile in tutti noi. Purtroppo, questa ultima battaglia non è riuscito a vincerla. Buon viaggio, Antonio. Resterai nei cuori di tutti noi come una persona speciale".

I funerali si svolgeranno domani, sabato 17 maggio alle ore 16.00 nella chiesa di San Giovanni Evangelista alla Stazione.