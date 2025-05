Turismo sostenibile e sviluppo: confronto tra Salvatore e Casucci a Napoli Il sindaco di Casalbore in regione per la sfida della Dmo "Valle del Miscano"

Il sindaco di Casalbore Emilio Salvatore, ha incontrato a Napoli l'assessore regionale al turismo Felice Casucci.

Un incontro programmato, fortemente voluto dal primo cittadino caslborese, svoltosi in forma bilaterale e che ha rappresentato un’importante occasione di confronto costruttivo sulle linee guida relative alla costituzione delle destination management organization.

"Ho avuto modo di illustrare la proposta avanzata dal nostro comune, che prevede la costituzione di una Dmo intercomunale, con il coinvolgimento di diverse realtà locali del nostro territorio. L’assessore ha manifestato piena disponibilità ad approfondire la proposta e a valutare la possibilità di rivedere alcuni criteri attualmente previsti dalle linee guida, al fine di favorire una maggiore inclusività e una più efficace progettualità territoriale.

Durante il colloquio sono stati affrontati anche altri temi di interesse, tra cui il nuovo bando regionale per gli eventi, recentemente pubblicato, e il prossimo avviso pubblico relativo all’illuminazione dei beni e dei monumenti storici, strumenti fondamentali per la promozione culturale e turistica dei nostri piccoli borghi.

Desidero ringraziare sentitamente l’assessore Casucci per l’attenzione riservata alla nostra iniziativa, per la cortese disponibilità dimostrata e per l’interesse espresso nel voler visitare Casalbore in occasione del primo evento pubblico utile.

Un dialogo aperto e concreto che ci incoraggia a proseguire con determinazione nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio e del nostro territorio".