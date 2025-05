"Avellino è in fiore": a piazza Kennedy dopo la pioggia esplode la primavera L'iniziativa con Federfiori

"Dopo il cattivo tempo degli ultimi giorni Avellino è finalmente in fiore.

La città torna a sbocciare con questa coloratissima e bellissima iniziativa che abbiamo organizzato in collaborazione con Federfiori

Fino a domenica piazza Kennedy e piazza Garibaldi saranno invase da piante, essenze arboree, odori di ogni sorta per un fine settimana all’insegna della Primavera". Così il sindaco Laura Nargi annuncia l'iniziativa dedicata a fiori e piante in centro città.