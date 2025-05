Ariano: al buio parte della strada di contrada Santa Barbara Iluminazione pubblica in tilt

Black out elettrico in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino. Come mai? La segnalazione degli abitanti è di pochi minuti fa. Il tratto in questione è dai Vecchi Vigneti a scendere giù.

Si tratta di una delle zone più volte bersagliata dai furti dove anche le stesse forze dell'ordine più volte hanno sollecitato un sistema di illuminazione più adeguato, qui come in altre zone rurali della città.