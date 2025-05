Lotto, la dea bendata bacia Forino: colpo di fortuna in via Mazzini Le vincite in Campania

Campania protagonista dell’ultimo weekend del Lotto. Dalla provincia di Napoli, come riporta Agipronews, arriva la vincita più alta ad Anacapri, tre ambi e un terno dal valore di 92.500 euro in via G.Orlandi, seguito da un ambo da 50mila euro centrato a Napoli in viale Colle Aminei. Da segnalare anche tre ambi e un terno da 23.750 euro a Nola, in provincia di Napoli, in via Castellamare e un altro ambo, questa volta da 10mila euro, realizzato ancora a Napoli in via Emanuele De Deo. Da segnalare anche un colpo da 6.300 euro a Sant’Angelo d’Alife, in provincia di Caserta, in piazza Umberto I e uno da 5.540 a Forino, in provincia di Avellino, in via Mazzini. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 527,7 milioni da inizio anno.