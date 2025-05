Ariano: la Madonna di Fatima benedice i quartieri di Viggiano Festeggoamenti ufficialmente conclusi nel Piano di Zona

Con la processione itinerante nei quartieri di Viggiano ad Ariano Irpino, si sono conclusi ufficialmente i solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima. E' di ieri l'ultimo appuntamento religioso tra fede, devozione e tradizione.

Dalle case celesti, ai grattacieli per poi giungere alle palazzine comunali interessate dai lavori di riqualificazione, fino ai 70 alloggi e via 4 novembre. Gli abitanti hanno fatto a gara in ogni zona per accogliere al meglio l'arrivo della Madonna miracolosa. Coperte sui balconi, palloncini, striscioni e botti simbolici

Una preghiera è stata rivolta a tutte le famiglie, agli ammalati e a quanti purtroppo non ci sonno più. Giovani, adulti ed anziani venuti a mancare nel corso degli anni. A loro è stato dedicato da don Alberto Lucarelli un pensiero speciale.