Finanziamento reti idriche e fognarie: esulta Paternopoli Salvatore Cogliano: "Risultato importante per la comunità"

"Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto, che rappresenta un risultato importante per la comunità di Paternopoli".

Così in una nota stampa Salvatore Cogliano consigliere comunale di Forza Italia al comune di Paternopoli.

"Nei primi mesi del 2023, durante il mio mandato, presero avvio i contatti con la Regione Campania per riattivare un progetto risalente al 2015. In seguito, ricevemmo una comunicazione ufficiale via email dalla Regione, con la convocazione a un incontro per discutere del progetto relativo alla rete fognaria. Da subito ho avuto la sensazione che ci fossero buone possibilità di ottenere il finanziamento.

Trattandosi di un intervento importante per il territorio, mi sono attivato personalmente. Dopo vari incontri tenuti a Napoli, e grazie all’impegno immediato del nostro Ufficio Tecnico, oggi possiamo finalmente vedere i risultati di quel lavoro.

Vedere questo progetto realizzarsi, anche se oggi non ricopro più il ruolo istituzionale di primo cittadino, è per me motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione che, quando le idee sono valide e i progetti sono ben strutturati, il tempo e l’impegno producono sempre risultati concreti.

Ringrazio tutti coloro che, nel tempo, hanno contribuito con serietà e senso di responsabilità a portare avanti l’iter amministrativo.

Credo fortemente che la buona politica debba essere sempre al servizio del territorio, al di là delle appartenenze. I risultati concreti devono essere il nostro primo obiettivo. Come esponente di Forza Italia, continuerò a lavorare con questo spirito".