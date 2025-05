Reti idriche e fognarie, arrivano i finanziamenti: ecco i comuni interessati Provvedimento approvato dalla Regione Campania

"La Regione Campania ha compiuto un passo importante per la qualità della vita delle nostre comunità. Con l’approvazione della delibera che finanzia interventi sulle reti idriche e fognarie comunali, diamo finalmente una risposta concreta e strutturale alle criticità che, da anni, affliggono molti territori."

Così in una nota, Enzo Alaia, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità, che esprime grande soddisfazione per il provvedimento approvato dalla Giunta regionale.



"Si tratta di un piano di interventi ampio e articolato – spiega Alaia – che coinvolge tantissimi Comuni irpini e che consentirà di migliorare la gestione delle risorse idriche, ridurre le perdite, razionalizzare gli impianti e potenziare i sistemi fognari e di depurazione. Un investimento reale nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza dei cittadini."



"Il risultato ottenuto è frutto di una collaborazione efficace tra la Regione, l’Ente Idrico Campano (EIC) e le Amministrazioni comunali. È grazie a questo gioco di squadra che siamo riusciti a trasformare i bisogni del territorio in atti concreti, risorse stanziate e cantieri che presto partiranno." Alaia sottolinea, infine, l’importanza del metodo: "La politica deve saper ascoltare e agire. Oggi dimostriamo che è possibile farlo senza proclami, ma con atti e investimenti reali. Continueremo su questa strada, accanto ai sindaci, per sostenere i territori e restituire ai cittadini servizi all’altezza delle loro aspettative."

Ecco tutti gli interventi approvati:



Comune di Scampitella - Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nell' Ambito distrettuale irpino- 673.418,66 €

Comune di Taurasi - Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione comunale - 1 761.594,54 €

Comune di Fontanarosa - Intervento di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria delle acque nere e delocalizzazione del depuratore comunale - 4.100.000,00 €

Comune di San Michele di Serino - Progetto per la ristrutturazione della rete idrica comunale 240.805,91 €

Comune di Ospedaletto d’Alpinolo - Lavori di efficientamento della rete idrica urbana del Comune di

Ospedaletto D'Alpinolo (AV), ai fini del risparmio idrico - 1.416.503,78 €

Comune di Baiano - Razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari del territorio comunale - 1.440.000,00 €

Comune di Santa Paolina - Lavori di ristrutturazione rete fognaria comunale – realizzazione collettore fognario di by-pass dell'impianto di sollevamento di via Caprioli - centro urbano - 1.147.932,16 €

Comune di Monteverde - Lavori per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del sistema idrico e sanitario del territorio comunale - 756.000,00 €

Comune di Cassano Irpino - Regimentazione delle acque pluviali e smaltimento delle acque reflue delle zone rurali - 3.232.425,14 €

Comune di Paternopoli - Lavori di rifacimento rete fognaria - 1.200.000,00 €

Comuni di San Sossio Baronia, Scampitella, Vallesaccarda, Trevico - Risanamento ambientale del torrente Fiumarella – Lavori di depurazione e collettamento fognario nell’area ZPS IT8040022– Boschi e Sorgenti della Baronia - 4.450.000,00 €

Comune di Sperone - Razionalizzazione del sistema idrico per interconnettere nuovo pozzo esistente al fine di ottimizzare la gestione idrica del comune di Sperone - 561.000,00 €

Comune di Mercogliano - Realizzazione nuovo sistema fognario per lo smaltimento delle acque bianche e acque nere in località Cerrata, Don Gennaro e Acqua Micaletti - 1.626.176,63 €

Comune di Montoro - Potenziamento della rete fognaria Comunale - 1.100.000,00 €

Comune di Sturno - Sostituzione della rete idrica e realizzazione della rete fognaria alla località Sterparo-Mulino della Signora - 524.000,00 €

Comune di Gesualdo - Ristrutturazione ed adeguamento della rete fognaria lungo le strade urbane: via San Sebastiano, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza canale, via Canale, via Nunziatella Inferiore, via Pianelli - 650.000,00 €

Comune di Salza Irpina - Lavori di adeguamento, potenziamento, rifunzionalizzazione della rete fognaria del territorio comunale - 800.000,00 €

Comune di Contrada - Lavori di adeguamento funzionale e razionalizzazione delle condotte fognarie ricadenti nelle località Pozzillo e Cappella - 998.565,80 €

Comune di San Mango sul Calore - Lavori di completamento della rete fognaria comunale in località Contrada Petrara - Comune di San Mango sul Calore - 1.000.000,00 €

Comune di Nusco - Lavori di adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di Loc. Gumbi e Ponteromito e degli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria comunale - 1.360.000,00 €

Comune di Montemarano - Realizzazione, potenziamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale - II LOTTO – 1.100.000,00 €

Comune di Frigento - Lavori di riqualificazione e completamento rete fognaria in località Pila ai Piani - 1.322.137,99 €

Comune di Cesinali - Lavori di completamento ed adeguamento rete fognaria comunale a servizio delle aree rurali –

1.265.718,27 €

Comune di Serino – Lavoro di adeguamento dell’impianto acquedottistico e razionalizzazione della risorsa idrica – I stralcio - 3.000.000,00 €

Comune di Avella - Realizzazione di un impianto per la depurazione e il monitoraggio delle acque miste nel comune di Avella - 4.038.626,08 €

Comune di Aiello del Sabato - Completamento della rete fognaria comunale in Località Contrada Esca ed in Località Contrada Anitra - 1.767.992,95 €

Comune di Pratola Serra - Lavori di potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria con ristrutturazione degli impianti di depurazione - 2.496.060,56 €

Comune di San Potito Ultra - Ristrutturazione e potenziamento tratto fognario misto - 1.345.229,44 €

Comune di Bagnoli Irpino - Lavori di riduzione della dispersione idrica - 1.500.000,00 €Comune di Savignano Irpino - Lavori di ampliamento della rete fognaria “nera” alle C.da Pescara e Ortichella - 733.776,16 €

Comune di Parolise - Lavori di ampliamento e adeguamento della rete fognaria nel territorio comunale di Parolise (AV) - 800.000,00 €

Comune di Summonte - Completamento e razionalizzazione del sistema fognario comunale - 2.362.190,23 €

Comune di Melito Irpino - Lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e completamento della rete fognaria, e potenziamento del sistema depurativo comunale – 1° Lotto “centro urbano” - 1.600.000,00 €

Comune di Torella dei Lombardi - Lavori denominati razionalizzazione ed efficientamento energetico del sistema di depurazione reflui urbani e delle risorse idriche - 3.754.225,42 €

Comune di Candida - Miglioramento e potenziamento della rete fognaria del Comune di Candida - 1.500.000,00 €

Comune di Carife - Lavori di completamento e razionalizzazione della rete fognaria comunale e realizzazione di un impianto di fitodepurazione alla località Fiumara - 1.500.000,00 €

Comune di Altavilla Irpina - Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento della rete fognaria comunale - 3.000.000,00 €

Comune di Scampitella - Lavori di completamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione in località Bosco di Contra - 428.000,00 €

Comune di Grottolella - Interventi di raccolta e trattamento delle acque reflue a servizio del centro abitato di Grottolella e delle contrade e borgate comunali e di normalizzazione dell'impianto di depurazione - 2.900.000,00 €

Comune di Sorbo Serpico - Lavori di potenziamento e razionalizzazione del sistema fognario - 700.000,00 €