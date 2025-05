Ariano, rifiuti davanti al Palasport: area ripulita dopo la nostra denuncia Il comune ha disposto immediatamente l'intervento di bonifica

Tutto pulito, in parte per la verità già da domenica mattina dopo la nostra segnalazione di sabato scorso in relazione allo stato di degrado in cui versare l'area esterna del palazzetto dello sport di Ariano Irpino, nel piano di zona.

Oggi pomeriggio, lontano da "occhi indiscreti" siamo andati a curiosare. Cassette dell'ortofrutta non più presenti in un angolo all'ingresso e tutti gli altri rifiuti ingombranti e classificati come pericolosi, rimossi.

Su disposizione del sindaco Enrico Franza, dell'assessore Toni La Braca di concerto con il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, l'area è stata bonificata.

Accanto ad una moto pompa della protezione civile non vi sono più i cumuli di rifiuti. Sono rimasti in attesa, si spera di una collocazione migliore sono alcuni blocchi e pedane, che potrebbero essere pericolosi per i bambini. Il resto, non vi è più nulla. E speriamo che tutto ciò serva da lezione e che situazioni del genere di degrado e abbandono non accadano più in questo luogo.