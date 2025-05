Villanova del Battista: conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Iannace Oggi la cerimonia al museo multimediale della transumanza alla presenza delle autorità

Cittadinanza onoraria al medico della prevenzione e solidarietà Carlo Iannace. Medico e instancabile promotore della prevenzione del tumore al seno. Il conferimento a Villanova del Battista fortemente voluto dal giovane sindaco Ernesto Iorizzo. Alle 10.30 è prevista la cerimonia nel museo multimediale della transumanza in piazza Michele Venuti.

"Un riconoscimento per l'impegno umano e professionale a favore della salute delle donne, per il sostegno alle comunità e per la sua instancabile opera di sensibilizzazione soprattutto nelle aree interne".

Saluti istituzionali Ernesto Iorizzo sindaco di Villanova del Battista, Fulvio Bonavitacola vice presidente regione Campania, Rizieri Buonopane presidente della provincia di Avellino.

Interverranno i due direttori delle Asl di Avellino e Benevento Mario Ferrante e Maria Morgante, Gerardo Capozza presidente Fondazione Sistema Irpinia, Salvatore Mazzone sindaco di Pietrelcina.