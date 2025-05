Seminario formativo sui fondi europei a Napoli: Grottaminarda presente A Palazzo San Giacomo la presidente del consiglio comunale Virginia Pascucci

A Palazzo San Giacomo, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, la presidente del consiglio comunale, delegata alle politiche per l'innovazione e alla formazione professionale,Virginia Pascucci.

L’obiettivo del ciclo di seminari organizzato dal dipartimento affari europei della presidenza del consiglio dei ministri in partenariato con le rappresentanze in Italia del parlamento e della commissione Ue, Anci e Upi, è quello di promuovere una maggiore conoscenza e diffusione dei programmi europei a gestione diretta.

"Un seminario per approfondirne il funzionamento - afferma la presidente Pascucci che è anche delegata alla Rete Belc per il comune di Grottaminarda (Building Europe with Local Councillors) - ma anche e soprattutto un modo per stabilire rapporti diretti con i punti di contatto nazionali e con le agenzie che gestiscono i vari programmi.

Sono questi gli incontri che fanno bene, quelli che aprono la mente, quelli dove ritrovi i motivi veri per cui vale la pena di mettersi in gioco".