Grottaminarda: progetto di formazione lavoro dedicato ai giovani La presentazione al Castello D'Aquino

Domani, sabato 24 maggio, si terrà a Grottaminarda, la presentazione del progetto "BarCamp" InnovAzioni Irpine giovani, tecnologia e futuro.

L'appuntamento è alle ore 10:00 nell'aula Magna dell'Istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino, plesso di via Perazzo.

Grottaminarda è tra i Comuni che attraverso l'avviso pubblico promosso da "Sviluppo Campania" e quindi dalla Regione Campania, assessorato politiche giovanili, ha ricevuto il finanziamento per il progetto di formazione-lavoro "Giovani verso il Futuro", per l'attivazione, con la collaborazione degli Its, del "Barcamp" programma teso a favorire formazione, lavoro, inclusione sociale, innovazione ed impresa tra i giovani.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di: Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino, Franco Archidiacono, sindaco di Vallesaccarda, Virginia Pascucci, presidente del consiglio con delega alla formazione del comune di Grottaminarda, Maria Antonietta Rizzo, dirigente scolastico del San Tommaso D'Aquino.

Interverranno: Grazia Vallone, vicesindaco ed assessore alle politiche giovanili del comune di Ariano Irpino, Carmine Tirri, direttore dell' Its Bruno, Raffaele Ionno, coordinatore didattico e Carmen Di Chiara, professionista in formazione, lavoro ed inclusione sociale.